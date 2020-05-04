Рошаль рассказал, почему всех так напугал коронавирус

Аргументы Недели → Общество 13+

4 мая 2020, 21:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Леонид Рошаль проанализировал, почему в случае с пандемией коронавируса во всем мире появилось столько страхов из-за болезни. Врач отметил, что за всю историю человечество переживало и более страшные эпидемии.

«Во-первых, человечество переносило и ещё более страшные эпидемии. И чуму, и холеру, и всё что хотите. И коронавируса тоже было три разновидности до этого», - напомнил Рошаль. Он выразил мнение, что для России не актуально подобное нагнетение ситуации.

Врач подчеркнул, что российская система здравоохранения получила возможность заранее подготовиться к появлению первых зараженных в стране и принять превентивные меры. При этом если рассматривать ситуацию в целом по всему миру, то человечество оказалось плохо подготовлено к подобного рода пандемиям.