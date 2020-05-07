Родственники умерших от коронавируса медиков раскрыли детали болезни:«Перед глазами все темнело, пошатывало»

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7 мая 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: pixels.com

В СМИ ежедневно появляется информация о зараженных коронавирусной инфекцией медиках, которые борются за жизни пациентов, находясь в эпицентре событий. Родственники умерших от «китайского вируса» сотрудников рассказали, как протекала их болезнь, сообщает kp.ru.

Дочь 60-летнй санитарки НИИ Вредена Татьяны Канкиа вспоминает, что мама не сразу призналась в своей болезни. По ее словам, в закрытом на карантин учреждении было некому ухаживать за пациентами, и она работала с температурой три дня.

«Говорила, что двигаться тяжело. Когда шла по больнице, перед глазами все темнело, пошатывало. Кашляла, была слабость … На четвертый день она не смогла встать с кровати … Мама говорила, что ей трудно дышать. Она говорила, что в больнице ее лечат, как в Европе. Должно быть все хорошо. Но температура у нее не сбивалась», - поделилась девушка.

Самой молодой из умерших медиков стала 30-летняя медсестра Госпиталя для ветеранов войн Мария Тышко. Пожилая мать девушки рассказала, что у ее дочери была температура 37, но она постоянно мерзла.

«Помню, села в коридоре, прямо сползла по стенке и произнесла: «Мама, я так плохо себя чувствую!», - отметила женщина. После госпитализации медсестру подключили к аппарату ИВЛ в реанимации из-за проблем с дыханием. Температуру удалось сбить, но спасти ее жизнь нет.

А вот друг 50-летнего анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого рассказал, что тот сам ему позвонил неделю назад: «Чувствовал, что все плохо закончится. Сказал, что не берег себя и сам виноват».

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