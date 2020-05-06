Немецкий суперкомпьютер определил наиболее эффективные препараты против коронавируса

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6 мая 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Медикфорум

pixabay.com, коронавирус

Немецкие ученые из Университета Майнца проанализировали эффективность лекарственных препаратов в борьбе с коронавирусом с помощью суперкомпьютера MOGON II. Он нашел четыре самых лучших лекарства.

Устройство провело 30 млрд одиночных вычислений с 42 000 различных медицинских веществ, описанных в открытых источниках информации и базах данных. "И у нас фантастические результаты. Мы нашли ряд уже одобренных лекарств для лечения гепатита С, которые могут дать многообещающие результаты в лечении COVID-19", - рассказывает профессор Томас Эфферт. Компоненты симепревира, паритапревира, гразопревира и велпатасвира хорошо противостоят SARS-CoV-2 и могут предотвращать заражение им. Как отметил профессор, результаты надо подтвердить лабораторными экспериментами и клиническими испытаниями.

Ранее Международная группа ученых выяснила, что антитела, полученные от лам, могут обезвредить коронавирус нового типа.