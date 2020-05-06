Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Немецкий суперкомпьютер определил наиболее эффективные препараты против коронавируса

, 18:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Медикфорум

Немецкий суперкомпьютер определил наиболее эффективные препараты против коронавируса
pixabay.com, коронавирус

Немецкие ученые из Университета Майнца проанализировали эффективность лекарственных препаратов в борьбе с коронавирусом с помощью суперкомпьютера MOGON II. Он нашел четыре самых лучших лекарства.

Устройство провело 30 млрд одиночных вычислений с 42 000 различных медицинских веществ, описанных в открытых источниках информации и базах данных. "И у нас фантастические результаты. Мы нашли ряд уже одобренных лекарств для лечения гепатита С, которые могут дать многообещающие результаты в лечении COVID-19", - рассказывает профессор Томас Эфферт. Компоненты симепревира, паритапревира, гразопревира и велпатасвира хорошо противостоят SARS-CoV-2 и могут предотвращать заражение им. Как отметил профессор, результаты надо подтвердить лабораторными экспериментами и клиническими испытаниями.

Ранее Международная группа ученых выяснила, что антитела, полученные от лам, могут обезвредить коронавирус нового типа.

НС

Общество

После критики Владимира Путина Максим Решетников занервничал

После критики Владимира Путина Максим Решетников занервничал

Президент России Владимир Путин потребовал от главы Минэкономразвития Максима Решетникова лучше изучить информацию о том, как реализуются ранее принятые меры по поддержке экономики страны на фоне пандемии COVID-19.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью