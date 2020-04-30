Учеными найдено новое средство от коронавируса: от него спасут... ламы

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30 апреля 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

pixabay.com, лама

Международная группа ученых выяснила, что антитела, полученные от лам, могут обезвредить коронавирус нового типа. Привика эффективна за месяц до заражения коронавирусом.

Ученые взяли 2 типа антител, которые производятся в организме у лам. В результате было получено средство, способное противостоять коронавирусу, блокирующее его и нейтрализующее.

Вводить эти антитела в организм человека надо в качестве прививки. Их эффективность проявляется, если сделать это за месяц до заражения. Также их можно использовать для предотвращения осложнений у уже заболевших коронавирусом людей.

Специалисты считают, что использовать прививку можно будет для защиты от COVID-19 пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.

Ранее группа британских ученых заявила о новом эффективном средстве против коронавируса нового типа.