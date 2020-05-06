Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома и назвал способы защиты

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6 мая 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

фото: pixabay.com

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн сообщил, что коронавирусом нового типа можно заразиться дома. По его словам, соблюдая некоторые условия, можно избежать риска.

Альштейн рассказал, что заразиться COVID-19 дома можно через еду и воду, а также через поверхности различных предметов. Не исключает он заражения и при контакте с потенциальными источниками болезни.

«… нужно использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов - обычная защита для предупреждения кишечных инфекций», - пояснил он, отметив, что необходимо также делать влажную уборку.

Что касается общения с людьми, Альштейн предложил носить маску и соблюдать дистанцию. Однако он оценивает вероятность заражения дома как низкую.

Ранее вирусолог оценил возможность появления второй волны заражения коронавирусной инфекцией в России.