В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

Аргументы Недели → Здоровье 13+

5 мая 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин назвал причину низкой смертности от коронавируса нового типа в России. Своим мнением эксперт поделился с порталом стопкоронавирус.рф.

«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», - пояснил он.

По его словам, на легкие формы заболевания COVID-19 и бессимптомное течение приходится 70-80% всех случаев.

Напомним, что в России зарегистрировано 155 370 зараженных, из них 19 865 – выздоровели, 1 451 – умерли.

При этом почти 90% заболевших в Москве младше 65 лет.