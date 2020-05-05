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Академик: 70-80% случаев COVID-19 протекают без симптомов

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Академик: 70-80% случаев COVID-19 протекают без симптомов
градусник, pixabay.com
Директор Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин заявил, что около 70-80% случаев COVID-19 в России протекают в легкой форме или вовсе без симптомов.
 
Эксперт уточнил, что российские тест-системы дают возможность своевременно выявлять и изолировать носителей коронавируса нового типа без симптомов, а также граждан с легкими клиническими формами заболевания.
 
По словам Василия Акимкина, данные меры снижают уровень циркуляции коронавирусной инфекции среди населения и отдельных групп риска.
ЕТ
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