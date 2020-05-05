Ученые обнаружили у зараженных коронавирусом аномалию

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5 мая 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Ученые из Ирландии определили, что многих погибших пациентов с диагностированным коронавирусом наблюдалось аномальное свертывание крови. Отмечается, что чем выше уровень свертываемости, тем тяжелее проходит заболевание.

Эксперты установили, что аномалия приводит к образованию микротромбов в легких пациентов. Врачи подчеркивают, что подобные осложнения не наблюдаются при других разновидностях легочной инфекции. Также этим можно частично объяснить сниженный уровень кислорода в крови у больных коронавирусом.

Ранее израильские ученые объявили о прорыве в разработке вакцины от COVID-19.