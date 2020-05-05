Доктор Комаровский назвал главные и самые эффективные способы укрепить иммунитет

Доктор Евгений Комаровский назвал главные и самые эффективные способы укрепления иммунитета. По словам специалиста, улучшить иммунную систему, сидя на диване и "пожирая таблетки", невозможно.

Комаровский заметил, что иммунитет можно укрепить при помощи физических нагрузок, исключения вредных продуктов и чрезмерного количества сахара, отсутствия стрессов и стерильности, получения регулярных положительных эмоций и пребывания на свежем воздухе.