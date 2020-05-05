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Доктор Комаровский назвал главные и самые эффективные способы укрепить иммунитет

, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Комаровский назвал главные и самые эффективные способы укрепить иммунитет
доктор Евгений Комаровский, Instagram.com
Доктор Евгений Комаровский назвал главные и самые эффективные способы укрепления иммунитета. По словам специалиста, улучшить иммунную систему, сидя на диване и "пожирая таблетки", невозможно.
 
Комаровский заметил, что иммунитет можно укрепить при помощи физических нагрузок, исключения вредных продуктов и чрезмерного количества сахара, отсутствия стрессов и стерильности, получения регулярных положительных эмоций и пребывания на свежем воздухе.
 
Доктор отметил, что многие люди верят в возможность укрепления здоровья без усилий – при помощи "волшебных" препаратов, однако они ошибаются.
 
 
 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)4 Май 2020 в 12:21 PDT

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