Вирусолог Виктор Зуев оценил значительный рост числа заражений COVID-19 в России

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3 мая 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Виктор Зуев, фото: кадр ТВ

Виктор Зуев, вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, оценил резкое увеличение числа заражённых коронавирусной инфекцией в России.

По мнению вирусолога, рост числа зараженных может быть от увеличения количества тестирований. Как говорит Зуев, если сделать один тест и человек окажется здоров, то можно сказать, что заболеваемости нет. Но если сделать тысячу тестов, можно выявить 100 зараженных и заболеваемость уже будет огромная.

Специалист считает, что важно также понять, что именно учитывается — количество заболевших или инфицированных.

Сегодня в оперштабе привели данные по коронавирусу за минувшие сутки. Прирост - 10 633 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах.

Общее число заражённых коронавирусом в России выросло до 134 687. Вылечились за сутки 1626 пациентов.