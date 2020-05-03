Вирусолог Виктор Зуев оценил значительный рост числа заражений COVID-19 в России

Виктор Зуев, вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, оценил резкое увеличение числа заражённых коронавирусной инфекцией в России.
По мнению вирусолога, рост числа зараженных может быть от увеличения количества тестирований. Как говорит Зуев, если сделать один тест и человек окажется здоров, то можно сказать, что заболеваемости нет. Но если сделать тысячу тестов, можно выявить 100 зараженных и заболеваемость уже будет огромная.
Специалист считает, что важно также понять, что именно учитывается — количество заболевших или инфицированных.
Сегодня в оперштабе привели данные по коронавирусу за минувшие сутки. Прирост - 10 633 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах.
Общее число заражённых коронавирусом в России выросло до 134 687. Вылечились за сутки 1626 пациентов.