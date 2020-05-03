За сутки 1626 человек в России выздоровели от COVID-19

За сутки в России от коронавируса нового типа вылечились 1 626 человек. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В общей сложности на территории РФ выписались с начала эпидемии 16 639 пациентов.