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За сутки 1626 человек в России выздоровели от COVID-19

, 11:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

За сутки 1626 человек в России выздоровели от COVID-19
градусник, pixabay.com
За сутки в России от коронавируса нового типа вылечились 1 626 человек. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
 
В общей сложности на территории РФ выписались с начала эпидемии 16 639 пациентов.
 
За прошедшие 24 часа, в частности, выздоровели 655 человек в Москве, 184 – в Санкт-Петербурге, а также 53 – в Краснодарском крае.
 
Ранее сегодня стало известно, что в России выявили за сутки 10 633 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.  
ЕТ
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