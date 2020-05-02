Попова: в России только семь лабораторий выявляют коронавирус с первого раза

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о количестве лабораторий, которые проводят тестирования на коронавирус нового типа в России. Об этом она сообщила в эфире канала «Россия 24».
«На сегодняшний день уже семь лабораторий, которые могут работать без подтверждений [Роспотребнадзора], потому что у них процент точных результатов от 92 до 98, это достаточно много», - высказала она.
Попова пояснила, что, как только лаборатория начинает работать без сбоев и ошибок, ей не требуется дополнительное подтверждение результата.
Ранее Анна Попова перечислила возможные пути передачи коронавирусной инфекции.