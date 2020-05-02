Попова: в России только семь лабораторий выявляют коронавирус с первого раза

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2 мая 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о количестве лабораторий, которые проводят тестирования на коронавирус нового типа в России. Об этом она сообщила в эфире канала «Россия 24».

«На сегодняшний день уже семь лабораторий, которые могут работать без подтверждений [Роспотребнадзора], потому что у них процент точных результатов от 92 до 98, это достаточно много», - высказала она.

Попова пояснила, что, как только лаборатория начинает работать без сбоев и ошибок, ей не требуется дополнительное подтверждение результата.

Ранее Анна Попова перечислила возможные пути передачи коронавирусной инфекции.