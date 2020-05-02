Попова призывает не забывать о способах передачи коронавируса

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2 мая 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила способы передачи новой коронавирусной инфекции. Одним из основных она назвала воздушно-капельный путь заражения, но призвала не исключать и другие.

«Ну, во-первых, это, конечно же, воздушно-капельный путь - человек чихает, кашляет, и вирус выделяется с мелкими капельками в воздух. Мы вдохнули, мы были рядом. Он передается контактным путем, то есть это через грязные предметы, через грязную посуду … посуда была плохо обработана, просто ополоснули, но этого недостаточно», - перечислила глава ведомства в интервью телеканалу «Россия 1».

Попова объяснила, что вирус передается также через поверхности, поэтому необходимо протирать гаджеты и прочие предметы. По ее словам, человек может дать свой телефон позвонить или предложить ручку зараженному. Кроме того, после этого он может начать трогать свое лицо, отметила эксперт. Она напомнила, что вирус живет на поверхности около 72 часов.

«С продуктами питания или с водой - вопрос дискутабельный, но вместе с тем абсолютно исключить этот путь сегодня никто из коллег не берется… В домашних бытовых условиях избавиться от вируса можно чем-то горячим, или что-то мы кипятим, проглаживание», - заключила Попова.