Вирусолог назвал «упражнениями математиков» прогнозы об окончании пандемии в РФ

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2 мая 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabay.com

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал прогнозы сингапурских ученых о дате завершения пандемии коронавируса в России.

«Вот, какие-то очень умные люди назначили окончание эпидемии коронавируса в России на 6,7 или 8 августа … Никто не может предсказать, что будет 7,8,9 августа. Это все – упражнения математиков. Конечно, на чем-то они основаны, но реальной действительности они вряд ли могут соответствовать. Нам бы предсказать ситуацию на 3-6 дней вперед», – высказал эксперт.

Ранее сингапурские ученые составили прогноз окончания вспышки коронавируса по России. Теперь, согласно предположениям специалистов, страна избавится от COVID-19 к 8 августа.