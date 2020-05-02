Ученые увеличили предполагаемые сроки окончания пандемии в РФ

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2 мая 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Сингапурские ученые составили прогноз окончания вспышки коронавируса по России. Теперь, согласно предположениям специалистов, страна избавится от COVID-19 к 8 августа.

Изначально специалисты делали прогноз на 7 августа, но затем передвинули дату на 4 августа. Теперь срок увеличился на 4 дня. Исследователи объясняют, что дата меняется вместе с изменением ситуации в стране.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предположения ученых из Сингапура и отметил, что российское руководство осознает невозможность точного определения даты окончания эпидемии.

Ранее доктор Комаров рассказал о принципе использования санитайзера.