Ученые увеличили предполагаемые сроки окончания пандемии в РФ

Сингапурские ученые составили прогноз окончания вспышки коронавируса по России. Теперь, согласно предположениям специалистов, страна избавится от COVID-19 к 8 августа.
Изначально специалисты делали прогноз на 7 августа, но затем передвинули дату на 4 августа. Теперь срок увеличился на 4 дня. Исследователи объясняют, что дата меняется вместе с изменением ситуации в стране.
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предположения ученых из Сингапура и отметил, что российское руководство осознает невозможность точного определения даты окончания эпидемии.
Ранее доктор Комаров рассказал о принципе использования санитайзера.