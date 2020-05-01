Отоларинголог рассказал, как работают тесты на коронавирус

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1 мая 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New Inform

Фото: pixabay.com

Отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, по какому принципу работает тест на наличие в организме коронавирусной инфекции. Специалист отметил, что возможность определять переболевших и больных поможет значительно разгрузить систему здравоохранения.

Зайцев рассказал о так называемых «клетках памяти», которые вырабатываются у переболевших COVID-19 людей. «Чем тяжелее переболел человек, тем, соответственно, клеток памяти у него будет больше. Вот их наличие определяет тест. Дай Бог только, чтобы точность результатов была 100-процентная. Мнительных людей очень много», - сказал врач.

Он добавил, что совершенствование диагностики крайне важно, поскольку это значительно повысит точность показателей числа заболевших.