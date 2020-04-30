В Госдуме выступили с идеей о тестировании на коронавирус на улице

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30 апреля 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Sergey Kovalev/globallookpress.com

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил установить на улицах специальные герметичные боксы для проведения тестирования на коронавирус нового типа.

«… в таком случае применение медиками дорогостоящих средств индивидуальной защиты не требуется, а сам боксможно регулярно и быстро дезинфицировать. Подобная разработка является относительно дешевой и простой в изготовлении. Считаю, что уличные боксы для бесконтактного тестирования можно рассматривать как дополнение к уже существующей системе», - пояснил депутат.

Он отметил, что данные приспособления следует разместить в Москве и других регионах России.

Соответствующее решение Свищев направил мэру столицы Сергею Собянину, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и руководителю рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса.

Ранее сообщалось о новом виде тестировании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с помощью анализа крови.