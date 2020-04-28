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Начато тестирование на коронавирус COVID по анализу крови

, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Начато тестирование на коронавирус COVID по анализу крови
pexels.com

В Москве медики начали проводить тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 с помощью анализа крови. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом обследовании на инфекцию на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Этот тест - «иммунно-ферментный анализ на кровь. По словам Собянина, анализ будут брать в различных лабораториях. Министерство обороны РФ начало тестирование военнослужащих на коронавирусную инфекцию по анализу крови. Теперь в Москве начинают этот эксперимент.

Сергей Собянин надеется, что такое тестирование даст более реальную картину ситуации по коронавирусной инфекции. В начале развития эпидемии медики для выявления коронавируса брали у пациента мазок из горла и носа.

 

 

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