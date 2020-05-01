Врач рассказала, как отличить коронавирус от аллергии

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1 мая 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Коронавирус из-за его симптомов можно спутать с ОРВИ или даже аллергией. Врач Ольга Рябова рассказала, как понять, что человек не просто простудился, а действительно заразился COVID-19.

Рябова отметила, что клиническая картина коронавируса почти идентична с ОРЗ и ОРВИ. Поставить точный диагноз можно при помощи лабораторной диагностики, передаёт Мир24. Врач напомнила, что характерные признаки COVID-19 – это одышка и тяжесть при вдохе, однако в легкой форме этих симптомов может и не быть. Аллергикам без температуры, но с насморком и кашлем она рекомендовала принять свои привычные лекарства. Если признаки заболевания исчезли, значит это были проявления аллергической реакции.

Эксперт посоветовала обращаться за медицинской помощью, если температура выше 38 градусов, и при этом наблюдаются другие признаки коронавирусной инфекции.