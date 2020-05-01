Реаниматолог рассказала, какие пациенты чаще всего оказываются в реанимации с коронавирусом

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1 мая 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Московский врач-реаниматолог рассказала, какие больные с пневмонией или коронавирусом чаще всего попадают в реанимацию. Она отметила, что это могут быть как пожилые люди, так и молодёжь.

«Привозили и 26-, 30-, 40-летних. Конечно, немало пожилых пациентов до 80 лет. Но здесь сложно говорить о возрастной статистике. Скорее, могу отметить тот факт, что большинство больных — это люди с весом от ста килограммов и больше», - заметила специалист.

Она добавила, что у многих «тяжелых» пациентов еще до заражения коронавирусом присутствовал ряд хронических болезней, среди которых ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.