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Эксперт посоветовала, как доступно снизить риск заражения коронавирусом COVID-19

, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news.mail.ru

Эксперт посоветовала, как доступно снизить риск заражения коронавирусом COVID-19
pexels.com

Эксперт в области здравоохранения Рэйчел Нил из Австралии утверждает, что достаток витамина D в организме человека и пребывание на солнце не менее 10 минут в день поможет избежать заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Медик из Австралии занимается исследовании влияния витамина D на иммунную систему. Масштабное исследование с участием 78 тысяч человек показало, что у людей с нехваткой витамина D в организме риск подхватить острую респираторную инфекцию вырастает в два раза. По данным Нил, болезнь у людей с дефицитом витамина D протекает дольше.

Она обнаружила, что низкий уровень витамина D, который кожа вырабатывает под воздействием солнечных лучей, увеличивает риск подцепить к COVID-19.

Рэйчел Нил призвала людей, находящихся на самоизоляции, принимать солнечные ванны при любой возможности, при выгуле собаки или на балконе.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко убежден, что солнце поможет  в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции  COVID-19.

Российские медики сообщили, какие осложнения может дать коронавирус. 

ИЧ

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