Академик РАН назвал сроки завершения пандемии коронавируса в России

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26 апреля 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Михаил Фролов/ globallookpress.com

Академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавирусной инфекции в России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«SARS 2002 года сколько продолжался? 3,5 месяца. Сколько MERS продолжался в 2012 году? 3,5 месяца. Есть определенный цикл заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май. В середине июня мы должны ожидать, что эта проблема пойдет на нет», - высказал он.

Ранее эпидемиолог Александр Бутенко назвал сроки окончания пандемии коронавируса нового типа.

При этом акцинолог Евгений Тимаков предполагает, что пик заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве придется на майские праздники.