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Инфекционист из США назвал еще один симптом заражения коронавирусом COVID-19

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Инфекционист из США назвал еще один симптом заражения коронавирусом COVID-19
Медики, Britta Pedersen / globallookpress.com

Эббинг Лаутенбах, инфекционист из Университета Пенсильвании, назвал еще один признак заражения смертельно опасным коронавирусом COVID-19. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах американской прессы.

USA Today пишет, что Лаутенбах обозначил такой симптом, как поражение пальцев ног человека синего или пурпурного цвета. По словам процитированного в публикации специалиста, при наличии подобных пятен в большинстве случаев фиксируется жжение и ощущения болезненного характера при их касании.

Ранее в пятницу сообщалось, что медики озвучили нетипичные признаки коронавирусной инфекции у людей, чей возраст составляет больше 65 лет.

 

ДЦ

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