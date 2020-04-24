Инфекционист из США назвал еще один симптом заражения коронавирусом COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

24 апреля 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, Britta Pedersen / globallookpress.com

Эббинг Лаутенбах, инфекционист из Университета Пенсильвании, назвал еще один признак заражения смертельно опасным коронавирусом COVID-19. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах американской прессы.

USA Today пишет, что Лаутенбах обозначил такой симптом, как поражение пальцев ног человека синего или пурпурного цвета. По словам процитированного в публикации специалиста, при наличии подобных пятен в большинстве случаев фиксируется жжение и ощущения болезненного характера при их касании.

Ранее в пятницу сообщалось, что медики озвучили нетипичные признаки коронавирусной инфекции у людей, чей возраст составляет больше 65 лет.