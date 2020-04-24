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Медики озвучили нетипичные признаки заражения коронавирусом COVID-19 у пожилых

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Медики озвучили нетипичные признаки заражения коронавирусом COVID-19 у пожилых
Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения назвали относящиеся к категории нетипичных симптомы заражения коронавирусом COVID-19 у пожилых людей. Об этом сообщили некоторое время назад иностранные СМИ.

Как информирует CNN Health, врачи выяснили, что у части инфицированных пациентов, чей возраст превышает 65 лет, наблюдаются:

1. апатичное состояние;

2. головокружения;

3. отказ от еды и контактов с другими людьми;

4. сонливость.

Исследователи полагают, что появление подобных признаков при заражении COVID-19 связано со снижением иммунитета у пожилых.

Ранее в пятницу сообщалось, что российские медики рассказали, какие симптомы характерны для легкой формы коронавируса.

 

ДЦ

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