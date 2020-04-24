Медики озвучили нетипичные признаки заражения коронавирусом COVID-19 у пожилых

Специалисты в области здравоохранения назвали относящиеся к категории нетипичных симптомы заражения коронавирусом COVID-19 у пожилых людей. Об этом сообщили некоторое время назад иностранные СМИ.
Как информирует CNN Health, врачи выяснили, что у части инфицированных пациентов, чей возраст превышает 65 лет, наблюдаются:
1. апатичное состояние;
2. головокружения;
3. отказ от еды и контактов с другими людьми;
4. сонливость.
Исследователи полагают, что появление подобных признаков при заражении COVID-19 связано со снижением иммунитета у пожилых.
Ранее в пятницу сообщалось, что российские медики рассказали, какие симптомы характерны для легкой формы коронавируса.