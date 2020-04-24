Петербургские врачи огласили список симптомов легкой формы коронавируса COVID-19

Медицинские специалисты обозначили признаки легкой формы коронавирусной инфекции. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.
Как пишет сайт телеканала «Царьград», в списке симптомов, оглашенном врачами, присутствуют:
1. температура тела, которая не превышает 38,5 градуса;
2. легкая слабость;
3. кашель;
4. боли в горле.
Доктора предупредили, что легкая форма болезни может перейти в тяжелую, поэтому при наличии названных выше сигналов организма следует безотлагательно обратиться к специалистам. Лечение в подобных случаях категорически противопоказано.
Ранее в пятницу сообщалось, что ученые обнаружили возможного передатчика коронавируса COVID-19 человеку.