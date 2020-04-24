Петербургские врачи огласили список симптомов легкой формы коронавируса COVID-19

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24 апреля 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Медики, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Медицинские специалисты обозначили признаки легкой формы коронавирусной инфекции. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Как пишет сайт телеканала «Царьград», в списке симптомов, оглашенном врачами, присутствуют:

1. температура тела, которая не превышает 38,5 градуса;

2. легкая слабость;

3. кашель;

4. боли в горле.

Доктора предупредили, что легкая форма болезни может перейти в тяжелую, поэтому при наличии названных выше сигналов организма следует безотлагательно обратиться к специалистам. Лечение в подобных случаях категорически противопоказано.

Ранее в пятницу сообщалось, что ученые обнаружили возможного передатчика коронавируса COVID-19 человеку.