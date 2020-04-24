В Курганской области коронавирусом заразился третий медицинский работник

Сообщается: в Курганской области в пятницу, 24 апреля, выявили два новых случая заражения коронавирусом нового типа. Известно, что заболели жители Кургана и города Далматово.
Женщину из города Далматово привезли в областную инфекционную больницу, в настоящее время медики устанавливают круг ее контактных лиц, проводят все необходимые профилактические мероприятия.
Вторая заболевшая — это медицинский работник инфекционной больницы. Сейчас она самоизолирована по месту работы. Ранее в регионе COVID-19 обнаружили еще у двух врачей.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусом, 4 человека выздоровели.
Ранее оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 5 849 случаев заражения коронавирусом нового типа.