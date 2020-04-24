Врач объяснил отличия обычной пневмонии от коронавирусной

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24 апреля 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Фото: pixabay.com

Главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев назвал отличия обычной пневмонии от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

“Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает необычно. Это связано с тем, что у пациентов с COVID-19 мы наблюдаем разные степени повреждения легких с абсолютно разными клиническими проявлениями”, - пояснил он, отметив, что она протекает бессимптомно.

Авдеев добавил, что у больных коронавирусом может не быть кашля, лихорадки или одышки, но при проведении компьютерной томографии у пациентов обнаруживают признаки пневмонии. По его словам, сейчас человечество может столкнуться с бессимптомным развитием пневмонии.

Ранее ученые назвали главные поведенческие ошибки, которые затрудняют борьбу с новой коронавирусной инфекцией.