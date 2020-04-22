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Датские ученые выяснили, что кофе меняет чувство вкуса

, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: MDPI

Датские ученые выяснили, что кофе меняет чувство вкуса
кофе, pixabay.com
Ученые из Орхусского университета в Дании Александр Вик Фьельдстад и Энрике Фернандес провели исследование и выяснили, что во время употребления кофе вкусовые ощущения человека меняются.
 
По словам специалистов, сладкая пища во время приема кофе кажется более сладкой, а горькая – не столь горькой. Предполагается, что подобный эффект создают некоторые горькие вещества в данном напитке. Именно этим объясняется тот факт, что людям нравится употреблять вместе с ним темный шоколад – вкус этого лакомства становится более мягким.
 
По словам датских ученых, влияние кофе на вкусовые ощущения у всех добровольцев, принимавших участие в эксперименте, было кратковременным.
ЕТ

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