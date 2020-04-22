Датские ученые выяснили, что кофе меняет чувство вкуса

Ученые из Орхусского университета в Дании Александр Вик Фьельдстад и Энрике Фернандес провели исследование и выяснили, что во время употребления кофе вкусовые ощущения человека меняются.

По словам специалистов, сладкая пища во время приема кофе кажется более сладкой, а горькая – не столь горькой. Предполагается, что подобный эффект создают некоторые горькие вещества в данном напитке. Именно этим объясняется тот факт, что людям нравится употреблять вместе с ним темный шоколад – вкус этого лакомства становится более мягким.