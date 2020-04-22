Ученый рассказал, как поддерживать форму в самоизоляции

Заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук Александр Суворов рассказал, как поддерживать форму в самоизоляции.

Суворов, который также является академиком Российской академии космонавтики имени Циолковского, заявил, что во время самоизоляции необходимо ежедневно делать упражнения в течение 45 минут.

Эксперт рассказал о понятии "мышечная радость" – после длительного занятия появляется внутреннее изменение гормонального статуса, вследствие чего организм испытывает внутреннее удовольствие. Именно поэтому занятия спортом должны стать обязательной частью дня любого человека.