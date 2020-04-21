Эксперт оценила мадагаскарский сироп от коронавируса из полыни

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21 апреля 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

pixabay.com, полынь

Лекарство от коронавируса на основе полыни, разработанное на Мадагаскаре, надо исследовать, считает руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина сообщил о создании в стране лекарственного препарата растительного происхождения против коронавирусной инфекции. В его основе лежит растение артемизия, известное как полынь и давно использующееся при лечении малярии. Отвар из трав якобы дает результат в течение семи дней.

Официальный представитель ВОЗ Фадела Чаиб прокомментировала это сообщение, заявив, что не знает, помогает ли средство из полыни при коронавирусе. "На данный момент мы знаем, что лечения не существует. Нет ни вакцины, ни лекарства, которое было бы эффективным", — отметила Чаиб в ходе брифинга.

Как рассказала доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, многие производители, научно-исследовательские группы выступают с подобными сообщениями, но все они должны дополнительно исследоваться, требуют исследований.

Ранее в Минздраве дали оценку китайскому препарату, который врачи в КНР применяли при лечении заболевших коронавирусом.