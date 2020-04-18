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В Минздраве РФ рассказали о китайском лекарстве от коронавируса

, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Минздраве РФ рассказали о китайском лекарстве от коронавируса
Фото: pixabay.com

В Минздраве дали оценку китайскому препарату, который врачи в КНР применяли при лечении заболевших коронавирусом. Ранее появилась информация, что Китай отправил России около 70 тысяч упаковок лекарства.

«С позиций клинической фармакологии никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием», - рассказали в российском Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что изначально гидроксихлорохин использовался для лечения малярии, однако он также успешно проявил себя и в борьбе с коронавирусной инфекцией.

АБ

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