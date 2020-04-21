Педиатр объяснил, почему дети реже заражаются коронавирусом и легче его переносят

Аргументы Недели → Здоровье 13+

21 апреля 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Установлено, что дети реже заболевают коронавирусом. Педиатр Евгений Тимаков объяснил, с какими особенностями организма ребенка связана эта особенность.

«Это связано с тем, что вирусу для размножения требуются определенные рецепторы, чтобы прицепиться и внедриться дальше в организм. У малышей этих рецепторов гораздо меньше, чем у взрослых, их меньше в легких, поэтому детишки болеют гораздо легче и являются носителями этой инфекции без клинических проявлений», - заявил врач.

Однако это не означает, что детям не нужно следовать правилам профилактики, передает Мир24. Тимаков добавил, что дети до 5 лет переносят коронавирус тяжелее, а заболевают чаще остальных. Это связанно с особым строением легких, которое делает их более склонными к отечности.