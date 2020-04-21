Эксперт назвал сроки окончания пандемии коронавируса в России

Заведующий кафедрой Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин считает, что пандемия нового коронавируса в России сойдет на нет к лету. По его словам, цикл инфекции составляет 3,5-4 месяца.
«У нас началось это в конце февраля. В начале июня мы с вами на эту тему уже точно говорить не будем … Вспомните испанку, этот вирус никуда не делся, он по сегодняшний день есть, такая же судьба ждет и COVID-19», - пояснил он.
Ранее такое же мнение высказал врач-инфекционист Николай Малышев.
При этом экс-глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато совсем скоро.