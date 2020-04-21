Эксперт назвал сроки окончания пандемии коронавируса в России

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21 апреля 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixels.com

Заведующий кафедрой Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин считает, что пандемия нового коронавируса в России сойдет на нет к лету. По его словам, цикл инфекции составляет 3,5-4 месяца.

«У нас началось это в конце февраля. В начале июня мы с вами на эту тему уже точно говорить не будем … Вспомните испанку, этот вирус никуда не делся, он по сегодняшний день есть, такая же судьба ждет и COVID-19», - пояснил он.

Ранее такое же мнение высказал врач-инфекционист Николай Малышев.

При этом экс-глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато совсем скоро.