Скворцова о ситуации с коронавирусом в России: «Мы недалеко от пика»

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20 апреля 2020, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Вероника Скворцов, сайт Госдумы РФ

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), экс-глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато совсем скоро. Такими данными располагают математики и аналитики ее ведомства.

«… они работают вместе с инфекционистами и эпидемиологами. В каждом округе мы смотрим ситуацию отдельно… По всему видно, что, на самом деле, мы недалеко от пика … до мая мы будем на плато. Это будет, скорей всего, конец этой - следующая неделя», - пояснила она в программе «Познер» на Первом канале.

Скворцова отметила, что неизвестно, сколько Россия там продержится, но «придётся долго спускаться». Она добавила, что число тяжелых форм остановилось, а выявление, в том числе бессимптомных носителей, улучшилось.

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