Диетолог рекомендует не бояться сливочного масла

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20 апреля 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

фото: pixabey

Вокруг сливочного масла циркулирует много мифов, в том числе о том, что его потребление повышает холестерин в крови и приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. О том, почему сливочного масла бояться не стоит, рассказала петербургский врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

Диетолог рекомендует не бояться насыщенных жиров, в том числе сливочного масла. Однако употреблять его нужно правильно — в день не более грамма жира на килограмм веса. Половина этой нормы должна приходиться на жиры растительного происхождения (орехи, авокадо), остальные — на животные жиры, которые также есть в яйцах, мясе и рыбе. К примеру, если вы съели кусок свинины, то от сливочного масла уже лучше отказаться.