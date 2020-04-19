Елена Малышева показала, как реанимируют пациента с коронавирусом при остановке сердца

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 апреля 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Телеведущая и врач Елена Малышева посетила зараженных коронавирусом нового типа в Научно-клиническом центре ФМБА. Соответствующее видео она опубликовала в своем блоге в Instagram.

На кадрах можно услышать не только рассказы пациентов с разной формой заболевания о своем состоянии и симптомах, но и увидеть, как врачи делают непрямой массаж сердца и дефибрилляцию. При этом Малышева отметила, что во время остановки сердца рядом находятся сотрудники, которые меняют доктора каждые несколько минут.

Врачи рассказали, что самыми тяжелыми больными являются люди старше 70 лет и с хроническими заболеваниями – диабет, ожирение и гипертония.

Кроме того, дежурные медки признались, что во время работы любые приемы пищи запрещены.