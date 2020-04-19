Российский вирусолог оценил теорию создания коронавируса искусственным путем

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19 апреля 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

фото: pixabay.com

Профессор, лауреат государственной премии России по науке и технике и премии Д.И. Ивановского по вирусологии Александр Бутенко отреагировал на слова главы Уханьского института вирусологии Юань Чжимина о том, что новый коронавирус не могли создать искусственно.

«Сейчас настолько высокие, исключительно интересные и современные технологии молекулярно-генетических исследований, что практически нет невозможного. На основе этих технологий можно создать, например, аттенуированный штамм вируса, можно создать вакцины … даже синтезировать среднеспособные вирусные частицы», - пояснил он, ссылаясь на литературу последних месяцев.

Однако вирусолог считает, что это природно-очаговое заболевание. По его словам, коронавирусы склонны к изменчивости в лучшую или худшую сторону для человека, также эволюции при генетическом обмене.

«Этот естественный процесс идёт, и выделяются близкие вирусу COVID из летучих мышей, цивет и других объектов природы. Этому есть доказательства», - подчеркнул он.