Вирусолог из Уханя: доказательств искусственного происхождения коронавируса COVID-19 никаких нет

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19 апреля 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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Руководитель Уханьского института вирусологии Юань Чжимин прокомментировал версии об искусственном происхождении коронавируса и обвинения со стороны американского сенатора Тома Коттона.

Китайский ученый-вирусолог уверяет в отсутствии доказательств того, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Юань Чжимин также уверяет, что коронавирусная инфекция никак не могла "выйти" из института, который он возглавляет. По его словам, в институте вирусологии в Ухане "строгая система управления и регламент проведения исследований". Чжимин занимается обеспечением биологической безопасности лаборатории и уверен, что подобное не могло произойти.

На основе собственного понимания вирусологии Чжимин сказал: "Некоторые ученые считают, что для синтеза вируса требуется экстраординарный интеллект и объем работы. Поэтому я никогда не поверю, что мы, люди, сейчас можем синтезировать такой вирус".

По его мнению, обвинения направлены на то, сбить людей с толку, помешать противоэпидемической деятельности или даже научной деятельности института.