Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Вирусолог из Уханя: доказательств искусственного происхождения коронавируса COVID-19 никаких нет

, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вирусолог из Уханя: доказательств искусственного происхождения коронавируса COVID-19 никаких нет
pexels.com

Руководитель Уханьского института вирусологии Юань Чжимин прокомментировал версии об искусственном происхождении коронавируса и обвинения со стороны американского сенатора Тома Коттона.

Китайский ученый-вирусолог уверяет в отсутствии доказательств того, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Юань Чжимин также уверяет, что коронавирусная инфекция никак не могла "выйти" из института, который он возглавляет. По его словам, в институте вирусологии в Ухане "строгая система управления и регламент проведения исследований". Чжимин занимается обеспечением биологической безопасности лаборатории и уверен, что подобное не могло произойти.

На основе собственного понимания вирусологии Чжимин сказал: "Некоторые ученые считают, что для синтеза вируса требуется экстраординарный интеллект и объем работы. Поэтому я никогда не поверю, что мы, люди, сейчас можем синтезировать такой вирус".

По его мнению, обвинения направлены  на то, сбить людей с толку, помешать противоэпидемической деятельности или даже научной деятельности института.

ИЧ

Здоровье

Учёные и врачи перечислили категории молодых людей, для которых особо опасно заражение коронавирусом COVID

Учёные перечислили категории молодых людей, для которых заражение коронавирусом смертельно опасно

Елена Малышева, врач, профессор рассказала, что тяжело переносить заболевание коронавирусом могут молодые люди, у которых диагностированы сахарный диабет, сердечная недостаточность, ожирение.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью