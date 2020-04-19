Что является основным условием при лечении тяжелой формы COVID-19, пояснил врач

Заместитель главного врача городской клинической больницы №15 им. О.М. Филатова Борислав Силаев рассказал, что можно считать главным условием при лечении больного COVID-19 тогда, когда его подключают к аппарату ИВЛ.
Это может происходить по двум "сценариям" - когда пациент в сознании, или применяя седативные средства.
Силаев отметил, что тут работает "ключевое правило" - больной должен быть спокоен. "Если он начинает сопротивляться, возбуждается, тогда проводится медицинская седация, он находится в состоянии сна", - сказал врач в фильме Антона Красовского для RT.
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