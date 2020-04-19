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Что является основным условием при лечении тяжелой формы COVID-19, пояснил врач

, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

Что является основным условием при лечении тяжелой формы COVID-19, пояснил врач
Thomas Frey/dpa, ИВЛ

Заместитель главного врача городской клинической больницы №15 им. О.М. Филатова Борислав Силаев рассказал, что можно считать главным условием при лечении больного COVID-19 тогда, когда его подключают к аппарату ИВЛ.

Это может происходить по двум "сценариям" - когда пациент в сознании, или применяя седативные средства.

Силаев отметил, что тут работает "ключевое правило" - больной должен быть спокоен. "Если он начинает сопротивляться, возбуждается, тогда проводится медицинская седация, он находится в состоянии сна", - сказал врач в фильме Антона Красовского для RT.

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