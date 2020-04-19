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Раскрыты новые тяжелые последствия коронавируса для организма

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Hematology, Transfusion and Cell Therapy

Раскрыты новые тяжелые последствия коронавируса для организма
Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency

Специалисты из Университета Вероны в Италии узнали, что коронавирус оказывает тяжелое влияние на организм заболевшего. Перенесенный в тяжелой форме COVID-19 способен поражать кровь человека

Вирус атакует гемоглобин в эритроцитах. Из-за этого они становятся неспособны к транспортировке кислорода к клеткам. Это означает, что аппараты ИВЛ могут быть бесполезны для лечения пневмонии при тяжелом течении коронавирусной инфекции. Уровень гемоглобина серьезно снижен у тех, кто имел дело с более тяжелой формой заболевания по сравнению с теми, у кого заболевание коронавирусом протекало легче.

Евгений Комаровский ранее рассказал, что применение ИВЛ для поддержки больных коронавирусом оказалось совсем не так полезно, как считали на начальном этапе пандемии COVID-19.

НС

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