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В Калмыкии коронавирусом COVID-19 заразились две беременные женщины и четверо детей

, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Калмыкии коронавирусом COVID-19 заразились две беременные женщины и четверо детей
pexels.com

В Калмыкии коронавирусом COVID-19 заразились две беременные женщины и четверо детей. Данные о ситуации с коронавирусом 19 апреля утром привел министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

По словам Кикенова, коронавирусной инфекцией за сутки в Калмыкии заболели еще два человека .
Всего в регионе 76 подтвержденных случаев COVID-19, среди них две беременные женщины и четыре ребенка.
18 апреля сообщалось, что в Калмыкии было 74 подтвержденных случая заражения коронавирусом, выздоровели девять человек. Три человека с подтвержденным COVID в республике скончались.

Глава регионов ежедневно сообщают о ситуации с коронавирусом. В Нижегородской области заразился замгубернатора.

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