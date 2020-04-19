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19 апреля 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Калмыкии коронавирусом COVID-19 заразились две беременные женщины и четверо детей. Данные о ситуации с коронавирусом 19 апреля утром привел министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

По словам Кикенова, коронавирусной инфекцией за сутки в Калмыкии заболели еще два человека .

Всего в регионе 76 подтвержденных случаев COVID-19, среди них две беременные женщины и четыре ребенка.

18 апреля сообщалось, что в Калмыкии было 74 подтвержденных случая заражения коронавирусом, выздоровели девять человек. Три человека с подтвержденным COVID в республике скончались.

Глава регионов ежедневно сообщают о ситуации с коронавирусом. В Нижегородской области заразился замгубернатора.