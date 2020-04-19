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У замгубернатора Нижегородской области обнаружен коронавирус

, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

У замгубернатора Нижегородской области обнаружен коронавирус
pexels.com

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о заражении коронавирусной инфекцией его заместителя Игоря Носова. Заболевание у замглавы региона протекает в легкой форме. Никитин надеется, что Носов вскоре сможет приступить к работе.

"Мы максимально открыто говорим о ситуации с коронавирусом, но по понятным соображениям избегаем конкретных имен и фамилий... Договорились с Игорем Носовым не делать какого-то секрета из ситуации", - пояснил Никитин.

По его словам, Носова в конце марта перевели на работу в Москву для оперативной связи с федеральными органами власти, он около трех недель трудился в столице на постоянной основе, в том числе занимался вопросами обеспечения региона медицинским оборудованием, средствами защиты и медикаментами. Никитин считает, что Носов заразился "во время работы в Москве". Среди членов правительства региона в Нижегородской области признаков заболевания нет ни у кого.

Всего в Нижегородской области зафиксировано 517 случаев коронавирусной инфекции. 26 человек выздоровели и выписаны из больниц. Четыре пациентки старше 80 лет скончались. У них были серьезные заболевания.

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