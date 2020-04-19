Ученый объяснил, почему возможна вторая волна коронавируса COVID

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19 апреля 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

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Известный российский ученый, специалист в области молекулярной биологии и генетики, иммунологии и биотехнологии Сергей Недоспасов объяснил, почему возможна вторая волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Академик РАН Сергей Недоспасов считает, что эпидемия коронавируса может повториться из-за отсутствия профилактической вакцины. "Если нет профилактической вакцины, то вторая волна возможна. Но, вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба", — предположил ученый.

По словам Недоспасова, пока невозможно точно предсказать, когда это может произойти. Прогнозирование сроков усложняется особенностями вируса, а также особенностями системы здравоохранения и жизни отдельной популяции.

По данным на 19 апреля, в мире коронавирусом заражены два миллиона 334165 человек. Скончались

160796 человек. Выздоровели 602096 пациентов. Коронавирус опасен и для молодых людей.

Недоспасов Сергей Артурович - доктор биологических наук, профессор, академик РАН по специальности физико-химическая биология. Член Европейской Академии.