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Ученый объяснил, почему возможна вторая волна коронавируса COVID

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Ученый объяснил, почему возможна вторая волна коронавируса COVID
pexels.com

Известный российский ученый, специалист в области молекулярной биологии и генетики, иммунологии и биотехнологии Сергей Недоспасов объяснил, почему возможна вторая волна пандемии  коронавирусной инфекции COVID-19.

Академик РАН Сергей Недоспасов считает, что эпидемия коронавируса может повториться из-за отсутствия профилактической вакцины.  "Если нет профилактической вакцины, то вторая волна возможна. Но, вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба", — предположил ученый.

По словам Недоспасова, пока невозможно точно предсказать, когда это может произойти. Прогнозирование сроков усложняется особенностями вируса, а также особенностями системы здравоохранения и жизни отдельной популяции.

По данным на 19 апреля, в мире коронавирусом заражены два миллиона 334165 человек. Скончались
160796 человек. Выздоровели 602096 пациентов.  Коронавирус опасен и для молодых людей.

Недоспасов Сергей Артурович - доктор биологических наук, профессор, академик РАН по специальности физико-химическая биология. Член Европейской Академии.

 

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