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На Ставрополье подтверждены 23 новых случая заражения коронавирусом COVID

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

На Ставрополье подтверждены 23 новых случая заражения коронавирусом COVID
В. Владимиров, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

В Ставропольском крае коронавирусная инфекция подтверждена у еще 23 жителей региона. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что  "ситуация с распространением коронавирусной инфекции в крае остается серьезной".

Согласно сообщению Владимирова, за прошедшие сутки в крае этот диагноз был подтвержден ещё для 23 человек, за всё время в Ставропольском крае зарегистрировано 232 случая заболевания, в том числе у 26 детей".

По словам главы региона, состояние девяти пациентов оценивается как тяжёлое, 36 человек – средней степени тяжести. 26 пациентов выздоровели. Три человека скончались.

Владимиров призвал жителей Старополья оставаться дома, даже в праздничных день верующих, в Пасху.

Владимиров подписал постановление об уточнении формы специальных пропусков для передвижения граждан в условиях режима самоизоляции. Согласно постановлению, ранее выданные гражданам спецпропуска подлежат переоформлению в срок до 24 апреля 2020 года. Уточнённая форма специальных пропусков предусматривает указание в них сведений о маршруте и времени передвижения по территории муниципального образования. Спецпропуска выдаются работникам организаций, индивидуальным предпринимателям и лицам, работающих по найму у индивидуальных предпринимателей, для следования к месту работы (если она не приостановлена).


Напомним, карантин введен в Пятигорске.

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