Российские медспециалисты дали советы по защите жилища от коронавируса COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 апреля 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Житель Москвы, Xinhua / globallookpress.com

Отечественные специалисты в области медицины поведали, как защитить свое жилище от коронавируса COVID-19. Рекомендации врачей прозвучали в сюжете, продемонстрированном в телевизионном эфире.

Как рассказал канал «Россия-24», медики посоветовали:

1. оставлять верхнюю одежду в прихожей после возвращения домой, а потом тщательно мыть руки;

2. содержать жилище в чистоте – согласно некоторым исследованиям, COVID-19 долго не живет в пыли;

3. мыть лапы с мылом своей собаке после каждой прогулки.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что ученый из Санкт-Петербурга Алексей Боровков предупредил об угрозе заражения коронавирусом двух миллионов жителей города.