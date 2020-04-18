Российские медспециалисты дали советы по защите жилища от коронавируса COVID-19

Отечественные специалисты в области медицины поведали, как защитить свое жилище от коронавируса COVID-19. Рекомендации врачей прозвучали в сюжете, продемонстрированном в телевизионном эфире.
Как рассказал канал «Россия-24», медики посоветовали:
1. оставлять верхнюю одежду в прихожей после возвращения домой, а потом тщательно мыть руки;
2. содержать жилище в чистоте – согласно некоторым исследованиям, COVID-19 долго не живет в пыли;
3. мыть лапы с мылом своей собаке после каждой прогулки.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что ученый из Санкт-Петербурга Алексей Боровков предупредил об угрозе заражения коронавирусом двух миллионов жителей города.