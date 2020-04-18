Ученые выявили температуру гибели коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

18 апреля 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: biorxiv.org

фото: pixabay.com

Группа французских ученых из Университета Прованса провели исследование, которое показало при какой температуре погибает коронавирус нового типа. В ходе эксперимента они использовали клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом.

Ученые поместили инфицированные клетки в две пробирки: одну с чистой средой, другую - с белками животного происхождения, имитируя реальные, а не стерильные условия. При этом эксперты нагревали вирус до 60 градусов в течение часа, но обнаружили, что такого воздействия мало, а вот полностью ликвидировать размножение штаммов удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут.

Однако уничтожить коронавирус удалось только в стерильных условиях, а не в реальной среде. В результате ученые отметили, что стандартного протокола дезактивации может быть недостаточно в подобных обстоятельствах.

В материале говорится, что для полного уничтожения угрозы заражения медиков, работающих с образцами вируса, необходимо выбрать наиболее подходящий протокол дезактивации.