Ученые вычислили реальный уровень заразившихся коронавирусом COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

18 апреля 2020, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Xinhua, globallookpress.com

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 может быть в десятки раз больше, чем в настоящее время фиксируется официальной статистикой. В этом случае, уровень смертности от COVID-19 может быть пропорционально ниже того, который предполагается сейчас.

Исследование провела группа американских ученых в округе Санта-Клара в Северной Калифорнии. Округ Санта-Клара в США был одним из первых, где зафиксировано распространение коронавирусной инфекции.

Исследователи протестировали 3,3 тысячи добровольцев из числа местных жителей на наличие у них антител к коронавирусу с целью выявить, какое количество людей могло инфицироваться ранее.

Ученые выявили, у 2,5% — 4,2% населения округа могут иметься антитела к коронавирусу. А это свидетельствует о том, что они могли перенесли COVID-19 до начала распространения нового вируса.

Исследователи пояснили свой результат: "Эти оценки распространения отражают диапазон от 48 тысяч до 81 тысячи человек, зараженных коронавирусом в округе Санта-Клара к началу апреля, что превышает число подтвержденных случаев заболевания от 50 до 85 раз".

Профессор Стэнфордского университета Джей Бхаттачарья подчеркнул, что это исследование может дать более точное представление о смертности от COVID-19. Ученый заключил, что в случае, если зараженных коронавирусом на самом деле гораздо больше, чем фиксируется официальной статистикой, то уровень смертности от коронавирусной инфекции может быть пропорционально ниже того, который дает статистика.

По данным на 7 часов (мск) 18 апреля, коронавирусом в мире заражены два миллиона 269386 человек. Скончались 573266 человек.