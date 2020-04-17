Нейропсихолог назвала напитки, улучшающие работу мозга

Клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, какие напитки позволяют улучшить работу мозга. Подчеркивается, что речь идет не только о чае и кофе, которые в течение дня пьют многие люди.

Эксперт уточнила, что более двух чашек кофе или чая в день притупляют реакцию и снижают работоспособность мозга. Хвингия в беседе с Радио Sputnik подчеркнула, что для бодрости значительно эффективнее действуют напитки с содержанием женьшеня. По словам нейропсихолога, двух капель настойки корня этого растения на стакан воды дважды в день достаточно, чтобы поддерживать работу мозга.

Хороший эффект дает и какао, улучшающее кровообращение за счет содержащегося в нем флавонола. Данный напиток также содержит вещества, которые вырабатывают дофамин, а он в свою очередь отвечает за хорошее настроение.