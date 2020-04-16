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В Минздраве сообщили, что инкубационный период коронавируса может зависеть от способа его передачи

, 20:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT, РИА Новости

В Минздраве сообщили, что инкубационный период коронавируса может зависеть от способа его передачи
pexels.com

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова сообщила, что инкубационный период коронавирусной инфекции COVID-19 может составлять более 14 дней. По словам Малинниковой, более продолжительный срок инкубационного периода может быть связан с передачей коронавируса от животных.

Доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова ранее рассказывала, что тяжесть протекания коронавирусной инфекции зависит от способа заражения.

Так можно заразиться вирусом, который прошел через несколько людей и в ослаб. Но можно заразиться непосредственно от разносчиков, например, от летучей мыши.

Академик РАМН Александр Карабиненко прокомментировал информацию об отсутствии связи коронавируса с пневмонией . Александр Эдигер, российский врач-патологоанатом, рассказал о причине смерти пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19. По его словам, «это никакая не пневмония».

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Академик РАМН, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Александр Карабиненко считает, что для признания этого факта необходимы дополнительные исследования и мнение нескольких экспертов.

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