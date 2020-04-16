Академик РАМН прокомментировал информацию об отсутствии связи коронавируса с пневмонией

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16 апреля 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Национальная служба новостей

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Академик РАМН, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Александр Карабиненко считает, что для признания этого факта необходимы дополнительные исследования и мнение нескольких экспертов.

Александр Эдигер, российский врач-патологоанатом, рассказал о причине смерти пациентов, зараженных китайским коронавирусом COVID-19. По словам медицинского специалиста, «это никакая не пневмония».

Карабиненко отметил, что надо провести достаточное количество паталогоанатомических исследований, сопоставить их с лабораторными характеристиками умерших. Отсутствие связи коронавируса с пневмонией должны также подтвердить еще несколько экспертов из паталогоанатомической службы.